Silver: NBA no tomará decisión sobre reanudación hasta mayo

El comisionado de la NBA Adam Silver se prepara para más semanas de incertidumbre sobre el futuro de la temporada, al revelar este lunes que no anticipa que la liga pueda tomar una decisión hasta, por lo menos, mayo.

“Esencialmente, lo que les he dicho a mis colegas en la última semana es que simplemente debemos aceptar que, al menos durante el mes de abril, no estaremos en posición de tomar ninguna decisión”, dijo Silver. “Y no creo que eso signifique necesariamente que lo estemos el 1 de mayo”.