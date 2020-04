Se reaviva la polémica entre Pistons y Bulls en The Last Dance

Como dice la canción de Joaquín Sabina Amor se llama el juego "el agua apaga el fuego y al ardor los años", esto no aplica entre aquello que pasó en la década de 1990 entre los Detroit Pistons y los Chicago Bulls, equipos de la Conferencia del Este que tuvieron una rivalidad muy dura en esa época y que fue un tema en el episodio 4 de The Last Dance.