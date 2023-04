Giannis Antetokounmpo niega fracaso en eliminación de Bucks y se enoja con reportero

"No es un fracaso: son pasos hacia el éxito (...). Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es una pregunta equivocada. No hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunos días triunfas y otros no. De eso trata el deporte, no ganas siempre", añadió Giannis Antetokounmpo.