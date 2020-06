NBA define su visión sobre la temporada reanudada en Disney

“Mi confianza no existía al comienzo con este virus, porque me asustaba mucho”, dijo Michele Roberts , la directora general del sindicato. “Ahora, tras vivir, respirar y sufrir durante horas y horas, entendiendo el virus, escuchando a nuestros expertos y comparando diferentes protocolos alternativos, no puedo pensar siquiera en algo más que pudiéramos hacer, salvo encerrar herméticamente a los jugadores para mantenerlos seguros”.

El comisionado Adam Silver ha dicho que si un jugador no se siente cómodo jugando en Disney, sea por motivos de salud o por los problemas de injusticia social, no tiene que incorporarse a su equipo y no enfrentará medidas disciplinarias por ello, salvo la pérdida del salario por aquellos encuentros en los que no participe.