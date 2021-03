"LeBron es fenomenal en lo que hace, pero no me gusta cuando personas con algún tipo de estatus se dedican a la política al mismo tiempo. Quiero decir, haz lo que se te da bien. Apégate a lo que haces.

"Juego al futbol porque soy el mejor jugando al futbol. No me gusta la política. Si hubiera sido político, me habría metido en política. Es el primer error que cometen las personas cuando se vuelven famosas y alcanzan cierto estatus", dijo Zlatan hace varios días en entrevista con Discovery.