En palabras durante las NBA Finals donde se enfrentan Dallas Mavericks y Boston Celtics , el comisionado dejó entrever que sigue como opción, pero no es algo que se vaya a dar de inmediato.

"No está predeterminado que nos expandamos. Lo he dicho antes; Hay que tener en cuenta la posible dilución del talento, pero se está jugando un gran baloncesto en todo el mundo. No creo que haya ninguna duda de que con el tiempo esta liga puede sostener a dos equipos más".