Meyers Leonard, jugador de l Miami Heat de la NBA , transmitió su partida de Call of Duty en Twitch donde fue sorprendido usando insultos raciales antisemitas (contra judíos) durante su participación en línea.

En el video, se puede escuchar a Leonard diciendo: "M ------ cobardes, no f ------ me dispares, maldita sea, maldita sea...". El insulto antisemita se pronunció en medio de las dos blasfemias en medio del videojuego de Call of Duty, un videojuego de simulación de guerra.