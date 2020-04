Los Bucks se alistan para el momento que vuelvan a jugar

MILWAUKEE.— Los Milwaukee Bucks , líderes de la NBA , no creen que la pandemia del nuevo coronavirus obligue a cancelar la temporada. Por lo tanto, confían en que podrán regresar para pelear por su primer título en casi 50 años.

“Una de mis experiencias con el equipo de entrenadores ha sido con las huelgas”, dijo Budenholzer. “A veces, cuando regresas de una huelga en que todo se movió lento, quizá los jugadores no han podido seguir sus rutinas normales y de preparación. De pronto todo se vuelve muy rápido, ya sea con tres juegos en tres noches o las series de Postemporada son más cortas o el lapso entre el final de la temporada regular y los Playoffs, todo puede ser acortado o suceder más rápido”.

“Si por alguna razón la temporada no se lleva a cabo o no hay nada que esperar, entonces lo procesaré”, aseguró Budenholzer. “Quiero agregar que no creo que estemos evadiendo el problema. Creo que, viendo las noticias, escuchando al comisionado... hay un sentimiento, una esperanza real de que lo superaremos”.