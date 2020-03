LeBron James quiere ser un Laker por el resto de su carrera

El astro de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James , confesó su clara intención de seguir su carrera en LA por el "resto de mi vida" deportiva, pese a que todavía no se sabe cuándo se reanudará la actual temporada del basquetbol profesional en Estados Unidos.

"Oigan, tengo que dejar mis opciones abiertas. Pero en este momento, les diré una cosa: no me quiero ir a ningún otro lugar que no sea LA. Ser un Laker por el resto de mi vida", dijo LeBron el pasado jueves en una sesión de Instagram Live con sus fans.