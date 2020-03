Las franquicias desaparecidas más importantes del deporte americano

En 1969, debido a la expansión de Major League Baseball, se abrió la posibilidad de que hubiera un equipo en la francófona provincia canadiense de Quebec. Y desde entonces hasta 2004, los Expos fueron una plaza ligamayorista. En 1994, en la que pintaba para ser su mejor temporada, una huelga de peloteros cortó esa posibilidad, pues usualmente Montreal fue una plaza no muy proclive al éxito deportivo, y cuando las cosas parecían inmejorables para ganar un título o al menos pelear por él, jamás se dio. En 2005 los Washington Nationals nacieron, tomando el lugar de los Expos. Los Nats fueron campeones de MLB en 2019.

Aunque con diferentes nombres, el club nació en 1884, y no fue sino hasta 1932 que acogió el nombre de Dodgers. En Brooklyn jugaron en el célebre Ebbets Field, hasta 1957, cuando el equipo se mudó a la ciudad de Los Ángeles para empezar una aventura por la costa oeste estadounidense. En Brooklyn, los Dodgers ganaron una Serie Mundial y le abrieron la puerta a Jackie Robinson , el primer jugador de raza negra en las Grandes Ligas. En Los Angeles, los Dodgers han ganado otras cinco coronas en el Clásico de Otoño y están plenamente establecidos en suelo californiano.

New York Giants

En 1885 nacieron los New York Giants, equipo que llamó al Polo Grounds su casa en Manhattan. Desarrollaron una gran rivalidad con los Dodgers, y muchos mencionan, que era tan intensa que llegaron al grado de trasladarla a la costa oeste de Estados Unidos, pues en 1958, un año después que sus rivales citadinos, los Giants se mudaron a la californiana ciudad de San Francisco . En su estadía en la Gran Manzana sumaron cinco títulos de Serie Mundial, pero en San Francisco ganaron otros tres Clásicos de Otoño. Con igual tradición, en la NFL también había unos Giants neoyorquinos, pero para diferenciarlos de los beisboleros, les llamaban New York Football Giants.

La ciudad de Atlanta es la quinta más importante de Estados Unidos y quizá posea el aeropuerto más importante de la Unión Americana, pero le hacía falta algo, una franquicia de la National Hockey League . En 1997 la NHL le garantizó una franquicia a la ciudad y decidieron, tras consenso entre aficionados, llamarle Thrashers (es el nombre de un ave, no piensen mal). Sin embargo, los resultados deportivos jamás acompañaron a este equipo que quedaba como el malquerido en una ciudad en la que Falcons, Braves y Hawks eran más apreciados. En 2011, vendieron la franquicia a la ciudad canadiense de Winnipeg donde el hockey es toda una pasión, y pudieron recuperar a sus Jets, pues también se habían quedado sin equipo en Manitoba.

New Jersey Nets

Luego de la fusión de la American Basketball Association y la NBA, los Nets se sumaron a esta última en 1976, y en sus filas tuvieron a Julius Erving, antes de que fuera la estrella que todos sabemos en los Philadelphia 76ers. Sin embargo, la existencia de los Nets en el 'pantano' no fue del todo exitosa. A mediados de los 90, cuando se supone iban en pleno ascenso, Drazen Petrovic, su estrella croata, murió en un trágico accidente en Europa. No fue sino hasta inicios del nuevo milenio que repuntaron y en 2002 y 2003 alcanzaron las Finales NBA, aunque en ambos casos, fueron derrotados. En 2012 abandonaron el IZOD Center para mudarse al moderno Barclays Center, donde pasaron a llamarse Brooklyn Nets y tuvieron un rediseño de imagen y dejaron atrás su poco agraciado uniforme de New Jersey.