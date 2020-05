La NBA puede iniciar la próxima temporada en diciembre

Lo que nunca se debe dejar de lado es la programación de las ligas para no dividir a la audiencia, razón de que en la NBA no quieran competir con la NFL y el futbol americano colegial en octubre, lo que se reflejaría naturalmente en la asistencia de aficionados a los estadios, las ventas, publicidad y audiencia, un asunto sensible que se debe tomar en cuenta cuando se empiezan a ver los números en la economía del deporte.