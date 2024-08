Hace ocho años, Durant creó la firma Thirty Five Ventures con su mánager Rich Kleiman que ha pasado a desarrollar una amplia cartera de inversiones que tiene intereses en tecnología, deportes y entretenimiento, así como en inteligencia artificial, salud y fitness.

DURANT ADMITE QUE EL RETIRO LE PASA POR LA CABEZA

La estrella de los Phoenix Suns , Kevin Durant, admitió este fin de semana durante una entrevista que ha pensado en retirarse de la NBA: 'Seguro que se me pasa por la cabeza'.

"A medida que me hago mayor en la liga y la liga es cada vez más joven, tiendo a pensar más en el retiro", dijo Durant en una entrevista con TV One.

“(El retiro) me ronda por la cabeza, seguro”, continuó Durant. “Sinceramente, no sé lo que haré (cuando deje de jugar). Tengo muchos intereses diferentes. Definitivamente quiero seguir jugando... Va a ser una transición enorme, enorme. Llevo en esto desde que tenía 8 años. Espero que sean 30 años en los que cada día se centre en el basquetbol. No ha habido otro estilo de vida más que este”.