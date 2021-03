“Siempre voy a pensar en mi futuro, un día quiero tener a mi familia y retirarme, pero yo no juego por el dinero , creo que cuando piensas en el dinero estás pensando en cosas que no son tan importantes.

“Yo me levanto cada día para jugar este juego porque es lo que más me gusta. Si sólo piensas en el dinero las cosas no van en tu favor. Puedes distribuir toda tu mente y lo que piensas.

“En diciembre cuando me cortaron fue un tiempo muy difícil para mí porque yo tenía que pensar que iba a hacer. Iba a ir a Europa o iba a salir de la NBA, no sé qué iba a hacer, fue un tiempo difícil, pero al próximo día me llamaron otra vez para ponerme en contrato two way.