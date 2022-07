Juan Toscano se declaró fan de Kobe Bryant en su presentación con los Lakers

“Es increíble, es alguien al que admiro y quiero ser como él, era uno de esos niños a los que mi maestro me decía que me sentara porque estaba lanzando papeles al cesto de la basura imitando a Kobe así es que ser capaz de ponerte el mismo jersey que Kobe forma parte de esta historia, jugar en casa fue increíble y ahora jugar para una franquicia histórica que tiene muchísimos campeonatos aquí en Los Ángeles, 17 en total pero 13 de ellos los coronaron aquí en Los Ángeles. Espero poder ganar un campeonato con este uniforme eso sería una victoria inmensa y me siento honrado de ponerme el jersey y ojalá podamos seguir los pasos de Kobe y ganar algún campeonato aquí y ser parte de él”, dijo Toscano.