El lado 'B' de The Last Dance o aquellos que no rinden pleitesía

Cada domingo, después de que dos capítulos de la serie documental The Last Dance son lanzados las redes sociales son pura efervescencia porque la promesa era que habría grandes cantidades de material inédito que narran la temporada de 1997-98 de los Chicago Bulls y que fue la última de Michael Jordan en 'Windy City', y mientras parece que la gran mayoría de los fans está satisfecho y deseando más, siempre hay dos lados de la historia, opiniones distintas.

Conforme se han dado a conocer declaraciones, testimonios, reacciones y ese mentado material inédito, el cual es cierto, la conversación, sobre todo en Twitter, gira en torno a esas nuevas revelaciones, y algunas han generado encono, comentarios adversos o aclaratorios, unas reacciones muy distintas a las de los fanáticos de Jordan y los Bulls o aficionados promedio. Incluso compañeros de equipo del propio MJ. Interesante.

La polémica de Craig Hodges

Craig Hodges fue un especialista del triple en la época en la que jugó con los Bulls, incluso ganando en tres ocasiones el concurso de tiros de tres puntos del All Star Game, incluso fue campeón con Chicago en 1991 y 1992, pero algunas de las cosas que dijo Jordan en los primeros capítulos del documental The Last Dance, no le hicieron mucha gracia al francotirador, incluso las criticó abiertamente.

“Una de las cosas que hacemos los jugadores es que somos una fraternidad. Así que cuando estuve viendo el primer episodio, me quedé decepcionado por el espectáculo de la cocaína. Me molestó porque pensaba en los jugadores hermanos que estaban metidos en ese saco y que tendrán que explicar a sus familias, que estarían viendo el documental y todo aquello; y tienes que explicar un episodio así (el de la cocaína) a tu hijo de 12 años”, declaró Hodges para Fox Sports Radio.









Otro de los temas que desde que se lanzó la serie fue un capítulo en el que las baterías se enfocaron en Scottie Pippen, y Hodges no se guardó el comentario en torno a una crítica de Jordan sobre quien fuera el compañero con el que lo ganó todo y sin el que nunca fue capaz de ganar algo. Y tampoco le gustó que MJ pensara que Horace Grant fue un traidor en Chicago, sobre todo porque nunca le consultaron nada en aras de la realización del documental.

“Luego está la parte de Pippen. Que Scottie era egoísta. Por favor… Y la noche con Horace, eso me dolió. Estoy haciendo saber a MJ que eso no estuvo bien. Horace no merecía que le cargaran el muerto de las Jordan Rules. Y también me molestó un poco que todo el mundo fuera entrevistado en el documental excepto yo”, añadó Hodges.

No cuenten con Patrick Ewing para ver The Last Dance

Una joya del basquetbol colegial con la Universidad de Georgetown, el poste de origen jamaiquino Patrick Ewing desde esa etapa tuvo problemas con Jordan, porque, primero, le arrebató el título de la NCAA en 1984 y en la década de los 90 los Bulls fueron el tapón de los New York Knicks que siempre se quedaron en la orilla, de manera polémica (sobre todo en los partidos apretados), pero que casi siempre los frustraron. No le interesa ver el documental.













“Tuve que vivir a través de él y de todas las batallas por las que tuvimos que pasar. Y ahora tiene un documental para seguir frotándomelo por la cara”, dijo en el programa de The Dan Patrick Show. "Como fans, la gente está asombrada de él, pero nosotros somos los que tuvimos que luchar contra él. Como competidor, no puedes pensar en él como 'Michael Jordan, uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado el juego'. Estás ahí afuera tratando de patearle el trasero, y tú y tu equipo están tratando de hacer todo lo posible para tratar de vencerlo".

Para Kevin McHale los Bulls de MJ siempre fueron muy 'chillones'

Una de las figuras más importantes de la dinastía de los Boston Celtics de la década de 1980 fue sin duda Kevin McHale, un delantero cuyo juego de pies era envidiado y que pese a las lesiones marcarlo era un martirio porque siempre se las arreglaba para anotar y hacer daño. Con motivo de la enzarzada polémica que resurgió por The Last Dance entre los Bulls de Jordan y los Bad Boys, los Detroit Pistons, la leyenda bostoniana dijo algo que dejó con las cejas alzadas a más de uno.

“En primer lugar, se puede ver por qué a los Pistons no les gustaban los Bulls, porque se quejaban todo el tiempo. Eso es algo que incluso apareció en el documental. Como, ‘Esto no es baloncesto. Esto es una corrientada“. Todas esas cosas. Creo realmente que los Bulls no respetaron lo que los Pistons fueron capaces de hacer. Pero, oye, cuando matas al rey, puedes hablar mier..”, le dijo McHale a Steve Bulpett del Boston Herald.













El miembro del Salón de la Fama también compartió su visión acerca de la polémica de cuando Chicago eliminó en 1991 a Detroit y los Pistons se fueron de la duela sin despedirse, sin saludar al rival. De acuerdo con McHale, lo que hicieron los Pistons después de perder ante Jordan y los Bulls en las Finales de la Conferencia del Este de 1991 no era nada nuevo en esos días.

“Nos gustaba jugar físico. No teníamos ningún problema con los Pistons, realmente, hasta que nos diezmaron las lesiones. Pero su agresividad nunca nos molestó, de hecho creo que eso nos hizo mejores", dijo McHale. "Te diré esto. De todas las series que jugué durante los años 80, después de un juego definitivo, a menos que estuvieras caminando con alguien a quien conoces, casi nunca se de´cia nada. Podías felicitarlos si los vieras despues, pero no se hablaba mucho, quiero decir, felicitaciones o conversaciones de ese tipo. Solo entrabas al vestidor. El noventa por ciento de las series que ganamos, no hablé con nadie. No se me acercaron a felicitarme, y no pensé que debían hacerlo “.

Isiah Thomas y el más reciente desaire hacia Michael Jordan

El exastro de los Detrpot Pistons, Isiah Thomas, sigue ganando protagonismo tras los capítulos en los que apareció en The Last Dance. Una de las caras más visibles de los 'Bad Boys, se presentó como el rival más duro y un personaje al que MJ odia rotundamente, y eso le ha hecho atizarle más al fuego.













"Mi GOAT (Más Grande de todos los tiempos en inglés) es Kareem Abdul-Jabbar. No hay ninguna persona en la historia de todos los deportes, en todos los niveles, que haya tenido una mejor carrera en el baloncesto que Kareem Abdul-Jabbar", dijo Thomas quien también ahondó en los temas de activismo social como un añadido. "Para cerrar, remarcó: "Cuando miro los seis campeonatos de Kareem, seis o siete MVP, y que obtuvo la mayor cantidad de puntos que nadie en la NBA. Para mí eso es el ser el GOAT".