Dueño de los NY Knicks se recupera al coronavirus, dona plasma

El propietario de los New York Knicks y de los New York Rangers , el señor James Dolan , se ha recuperado del coronavirus de acuerdo con un vocero del equipo neoyorquino de la NBA.

En el estado de New York, hay confirmados más de there 257,000 casos confirmados de coronavirus y más de 15,000 muertes reportadas hasta este miércoles, de acuerdo con The New York Times.