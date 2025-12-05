Historial de México en Mundiales ante selecciones de África y Asia

Video ¡Así le ha ido a México vs. rivales de África y Asia en los Mundiales!

De hecho, en la historia de los Mundiales, la Selección Mexicana suma cinco enfrentamientos contra equipos de Asia y cuatro ante rivales de África.

El México vs. Sudáfrica será el partido de inauguración del Mundial 2026. Lo curioso es que ese mismo encuentro se jugó hace casi 16 años en la inauguración de Sudáfrica 2010 un 11 de junio y con Javier Aguirre en el banquillo mexicano.

El Tri también se ha medido Túnez, Angola y Camerún en Copas del Mundo para un saldo de una victoria, dos empates y una derrota ante selecciones africanas.

Antecedentes de México vs. selecciones africanas en Mundiales

México 1-3 Túnez | Grupo B Argentina 1978

México 0-0 Angola | Grupo D Alemania 2006

México 1-1 Sudáfrica | Grupo A Sudáfrica 2010

México 1-0 Camerún | Grupo A Brasil 2014

Mientras que, frente a rivales asiáticos, la Selección Mexicana presume récord invicto ante Irak, Irán, Arabia Saudita y Corea del Sur, a quien ha vencido en dos ocasiones.

Antecedentes de México vs. selecciones asiáticas en Mundiales

México 1-0 Irak | Grupo B México 1986

México 3-1 Corea del Sur | Grupo E Francia 1998

México 3-1 Irán | Grupo D Alemania 2006

México 2-1 Corea del Sur | Grupo F Rusia 2018

México 2-1 Arabia Saudita | Grupo C Qatar 2022