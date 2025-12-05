Historial de México en Mundiales ante selecciones de África y Asia
La Selección Mexicana no desconoce a sus rivales sorteados en el Mundial 2026.
La selección de México no desconoce a sus rivales sorteados en la Fase de Grupos del Mundial 2026. El Tri ya sabe lo que es enfrentar a Sudáfrica y Corea del Sur en una Copa del Mundo.
De hecho, en la historia de los Mundiales, la Selección Mexicana suma cinco enfrentamientos contra equipos de Asia y cuatro ante rivales de África.
El México vs. Sudáfrica será el partido de inauguración del Mundial 2026. Lo curioso es que ese mismo encuentro se jugó hace casi 16 años en la inauguración de Sudáfrica 2010 un 11 de junio y con Javier Aguirre en el banquillo mexicano.
El Tri también se ha medido Túnez, Angola y Camerún en Copas del Mundo para un saldo de una victoria, dos empates y una derrota ante selecciones africanas.
Antecedentes de México vs. selecciones africanas en Mundiales
- México 1-3 Túnez | Grupo B Argentina 1978
- México 0-0 Angola | Grupo D Alemania 2006
- México 1-1 Sudáfrica | Grupo A Sudáfrica 2010
- México 1-0 Camerún | Grupo A Brasil 2014
Mientras que, frente a rivales asiáticos, la Selección Mexicana presume récord invicto ante Irak, Irán, Arabia Saudita y Corea del Sur, a quien ha vencido en dos ocasiones.
Antecedentes de México vs. selecciones asiáticas en Mundiales
- México 1-0 Irak | Grupo B México 1986
- México 3-1 Corea del Sur | Grupo E Francia 1998
- México 3-1 Irán | Grupo D Alemania 2006
- México 2-1 Corea del Sur | Grupo F Rusia 2018
- México 2-1 Arabia Saudita | Grupo C Qatar 2022