Mundial 2026 Turquía elimina a Rumania y está a un paso de clasificar al Mundial 2026 Arda Güler hizo una enferma asistencia para que la selección turca avance a la Final del Repechaje UEFA.

Video Resumen | Turquía deja sin Mundial 2026 a Rumania

La Selección de Turquía sigue en busca de uno de los últimos seis boletos al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Rumania para clasificar a la Final de la Ruta C del Repechaje UEFA.

El combinado turco logró superar las Semifinales con un golazo al minuto 53. La joya del Real Madrid, Arda Güler, se mandó una espectacular asistencia de larga distancia al corazón del área para que Ferdi Kadioglu abriera el marcador.

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De esta manera, la Selección de Turquía, que dirige el italiano Vincenzo Montella, logró la victoria en Estambul y dejó a Rumania fuera del Mundial 2026.

Turquía se enfrentará a Kosovo en la Final de la Ruta C del Repechaje UEFA. El ganador se unirá al Grupo D de la Copa del Mundo que conforman Estados Unidos, Paraguay y Australia.

La selección turca sueña con volver a un Mundial 24 años después tras su última partición en Corea-Japón 2002 donde sorprendió al quedarse con el tercer lugar.

Turquía solo ha disputado dos Copas del Mundo, su primera participación fue en Suiza 1954.

Por su parte, Rumania no vuelve al Mundial desde Francia 1998, su séptima asistencia en una Copa del Mundo.

Kosovo deja fuera a Eslovaquia y sueña con el Mundial 2026

La Selección de Kosovo firmó una espectacular remontada en Bratislava para imponese 3-4 a Eslovoquia y enfrentar a Turquía por la clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Kosovo busca ser la selección más joven en participar en un Mundial, pues nació como nación independiente en 2008, luego de consumar su separación definitiva de Serbia, y en 2016 se afilió a la FIFA.

Por su parte, Eslovaquia solo ha jugado una Copa del Mundo, fue en Sudáfrica 2010 donde alcanzó los Octavos de Final.