Mundial 2026 Kosovo, la selección más joven de la FIFA, busca jugar su primer Mundial En el cumplimiento de la mayoría de edad como nación independiente y 10 años como miembro de la FIFA, Kosovo busca disputar su primer Mundial.

Video La selección de Kosovo, miembro más reciente de la FIFA, busca jugar su primer Mundial

Luego de la ampliación a 48 equipos para el Mundial de 2026, s on varias las selecciones que para este año cumplirán o buscan el sueño de asistir por primera vez al torneo más importante organizado por la FIFA y, durante el repechaje final, esto podría hacer vibrar de alegría a varias naciones.

Kosovo es un país relativamente joven, ya que nació como nación independiente en 2008, luego de consumar su separación definitiva de Serbia, tras un largo conflicto bélico, el 17 de febrero de ese año, logrando el reconocimiento de más de 100 países incluyendo Estados Unidos y la mayoría de la Unión Europea.

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Su surgimiento como país independiente también trajo el nacimiento de una nueva selección nacional, la de Kosovo, misma que logró su afiliación a la FIFA ocho años después, en 2016, y con ello, su derecho a participar en una Copa Mundial.

Al ser la selección más joven de la FIFA, hasta el momento no ha logrado obtener un boleto para alguna de las dos justas mundialistas que se han disputado desde que es integrante del máximo rector del futbol mundial, la de 2018 y la de 2022, por lo que la tercera, en 2026, podría ser la vencida.

CAMINO DE KOSOVO RUMBO AL MUNDIAL 2026

Durante las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, Kosovo sorprendió en el Grupo B al lograr tres victorias, dos empates y una derrota, lo que le valió quedar en segundo lugar, solamente abajo de Suiza y por delante de Eslovenia y Suecia, posición que le dio derecho a disputar el repechaje.

La joven selección de Kosovo, aparentemente, tendría un camino fácil para lograr su más grande sueño de llegar a una Copa del Mundo, ya que en primera instancia se medirá a Eslovaquia el próximo 26 de marzo y, de ganar, se jugaría su boleto con el ganador del Turquía vs. Rumanía el día 31 del mismo mes.