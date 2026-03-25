Irak Repechaje Mundial 2026: la vez que dos jugadores de Irak jugaron en México Dos futbolistas hermanos con nacionalidad iraquí tuvieron minutos de juego en el futbol mexicano con Alebrijes de Oaxaca en el Ascenso MX.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Así fue la travesía de este aficionado de Irak para el Repechaje hacia el Mundial 2026

La Selección de Irak contiende en el Repechaje del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Monterrey por uno de los boletos restantes para formar parte de la justa veraniega en su Fase de Grupos a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Irak jugará el próximo 31 de marzo frente al ganador del partido entre las selecciones de Bolivia y de Surinam; el que gane esta llave del Repechaje Intercontinental clasificará al Grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA junto a Noruega, Francia y Senegal.

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La Selección de Irak dio a conocer su lista de 26 jugadores convocados para afrontar el Repechaje que le permita disputar su segundo Mundial luego del de México 1986 , donde acabó último de su sector y perdió 0-1 ante la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte.

DOS JUGADORES DE IRAK QUE BUSCARON TRASCENDER EN EL FUTBOL DE MÉXICO

La presencia de la Selección de Irak en territorio mexicano hizo recordar la ocasión en la que dos futbolistas iraquíes, ambos hermanos, de nombre Yohan Salwan Zetuna y Yousuf Salwan Zetuna, llegaron a jugar en el futbol de México.

Ambos lo hicieron con menos de 20 años de edad y vistieron la playera de Alebrijes de Oaxaca de la entonces denominada división de Ascenso MX, pero sin trascender más allá de esa división, pues ni siquiera fueron considerados en ese momento por la selección de su país.