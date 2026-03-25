    Irak

    Repechaje Mundial 2026: la vez que dos jugadores de Irak jugaron en México

    Dos futbolistas hermanos con nacionalidad iraquí tuvieron minutos de juego en el futbol mexicano con Alebrijes de Oaxaca en el Ascenso MX.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Así fue la travesía de este aficionado de Irak para el Repechaje hacia el Mundial 2026

    La Selección de Irak contiende en el Repechaje del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Monterrey por uno de los boletos restantes para formar parte de la justa veraniega en su Fase de Grupos a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

    Irak jugará el próximo 31 de marzo frente al ganador del partido entre las selecciones de Bolivia y de Surinam; el que gane esta llave del Repechaje Intercontinental clasificará al Grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA junto a Noruega, Francia y Senegal.

    PUBLICIDAD

    La Selección de Irak dio a conocer su lista de 26 jugadores convocados para afrontar el Repechaje que le permita disputar su segundo Mundial luego del de México 1986 , donde acabó último de su sector y perdió 0-1 ante la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte.

    DOS JUGADORES DE IRAK QUE BUSCARON TRASCENDER EN EL FUTBOL DE MÉXICO

    La presencia de la Selección de Irak en territorio mexicano hizo recordar la ocasión en la que dos futbolistas iraquíes, ambos hermanos, de nombre Yohan Salwan Zetuna y Yousuf Salwan Zetuna, llegaron a jugar en el futbol de México.

    Ambos lo hicieron con menos de 20 años de edad y vistieron la playera de Alebrijes de Oaxaca de la entonces denominada división de Ascenso MX, pero sin trascender más allá de esa división, pues ni siquiera fueron considerados en ese momento por la selección de su país.

    La familia de ambos elementos debió abandonar su país natal por recibir amenazas de muerte; de hoy no hay más conocimiento de su actividad profesional y la Selección de Irak está lejos de contar con algún futbolista que milite en el futbol mexicano.

    Relacionados:
    IrakMundial 2026Alebrijes de Oaxaca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX