Mundial 2026 DT de Irak revela cuál es el factor de motivación en Monterrey en busca del Mundial 2026 El conjunto asiático está ya en Nuevo León para encarar el duelo decisivo en busca de conseguir el pase a la Copa del Mundo.

Video El llamado del DT de Irak para sus jugadores

La Selección de Irak entrena ya en Monterrey de cara a la búsqueda de su boleto para clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 26 en donde espera rival y, ante eso, la escuadra asiática tiene ya una motivación especial.

Así lo dejó en claro Graham Arnold, director técnico de la escuadra de Irak, quien transmitió a la prensa cuál es el mensaje que ha transmitido a sus jugadores de cara al partido del próximo martes 31 de marzo.

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"Tengo la sensación de que es algo de suerte. En la Copa del Mundo 1986, Irak clasificó y ahora, 40 años después, es tiempo otra vez. Todos tienen familias en el Medio Oriente, pero les pido a los chicos que se enfoquen en algo que hará orgullosos a 46 millones de personas en Irak", dijo el australiano.

Además, esto se ha replicado en el plantel de los 'Leones del Desierto' y, al respecto, Amir Al-Ammari, jugador de Irak, planteó que la motivación por el apoyo de la gente en las tribunas será vital también para el duelo ante Bolivia o Surinam.