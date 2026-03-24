Mundial 2026 Jamaica llega a Guadalajara de cara al Repechaje Intercontinental El conjunto caribeño arribó en la madrugada de este martes bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Video Repechaje Mundial 2026: Jamaica llega a Guadalajara para conseguir su boleto

De cara al Repechaje Intercontinetal para buscar un boleto al Mundial 2026, la selección de Jamaica llegó la madrugada de este martes a Guadalajara.

Con un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó 14 vehículos entre Guardia Nacional, ejército, policía de tránsito y municipal, previo a su arribo a su hotel de concentración.

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¿Contra quién juega Jamaica por su boleto al Mundial 206?



El cuadro de los Reggae Boyz tendrán su primer entrenamiento este martes en las instalaciones de Verde Valle, de Chivas de la Liga MX, por la tarde de este día.

Se espera que el miércoles hagan reconocimiento de la cancha del Estadio Guadalajara para su compromiso ante Nueva Caledonia en la Semifinal de la LLave A del Repechaje Intercontinental.

El partido será el jueves 26 de marzo a las 21:00 horas CT de México, por TUDN y ViX, así como a las 23:00 horas en el ET de Estados Unidos desde el recinto de las Chivas.

¿Quién espera a Jamaica o Nueva Caledonia para ir a la Copa del Mundo?



La selección de la República Democrática del Congo es quien espera al ganador de la Semifinal de Jamaica vs. Nueva Caledonia, para enfrentarse el martes 31 de marzo.

Cabe recordar que RD Congo ya jugó una vez el Mundial de la FIFA, pero bajo el nombre de Zaire en la Copa del Mundo de Alemania 1974.