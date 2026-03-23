Mundial 2026 El motivo por el que la RD del Congo disputaría el segundo Mundial de su historia La selección africana es uno de los aspirantes a obtener un último boleto al Mundial al que regresaría tras 52 años.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video República Democrática del Congo va por su segunda Copa del Mundo

La Selección de la República Democrática del Congo espera pacientemente en la Final de la llave A de la repesca intercontinental en la que se disputa uno de los últimos boletos al Mundial 2026 con la esperanza de volver al torneo más importante de selecciones.

Si logra conseguir su boleto, significaría el regreso de los Leopardos a la Copa del Mundo tras 52 años, ya que participaron en el torneo disputado en 1974 en la entonces Alemania Federal.

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República Democrática del Congo, el heredero de Zaire

Motivos políticos llevaron a la República Democrática del Congo a cambiar su nombre a Zaire a partir de 1971 por lo que en 1974 disputó la Copa Mundial bajo ese nombre.

En el torneo no le fue bien. En su debut ante Escocia cayó por marcador de 0-2. Mientras que en su segundo encuentro de fase de grupos ante Yugoslavia cayó por una escandalosa goleada de 9-0.

Cerró su participación ante Brasil con una nueva derrota de 0-3 concluyendo en el último lugar de su grupo con cero puntos y 14 goles en contra.