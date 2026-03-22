    Mundial 2026

    Nueva Caledonia arriba a México para enfrentar el repechaje para el Mundial 2026

    La selección de Oceanía ya se encuentra en Guadalajara donde enfrentará a Jamaica y de ganar medirse al Congo por el boleto al Mundial 2026

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Nueva Caledonia vs. Jamaica: Horario y dónde ver juego de repechaje intercontinental Mundial 2026

    La fiebre mundialista se reactiva una vez más, ahora con el próximo inicio de los encuentros de repechaje rumbo a la Copa Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá y con la llegada de los equipos a las sedes donde disputarán sus encuentros.

    Una de las selecciones que ya arribó a su destino es la de Nueva Caledonia, que tras hacer una larga parada de conexión en la Ciudad de México, finalmente aterrizó en Guadalajara para su importante encuentro.

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    Una vez en tierras tapatías, el equipo de Oceanía iniciará su preparación final para enfrentar a Jamaica, encuentro que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo en el Estadio Guadalajara, mismo que sería el primero de dos triunfos que deberá lograr para acceder a la justa mundialista.

    En caso de que Nueva Caledonia logre imponerse a la selección caribeña, deberá disputar un segundo compromiso, en esta ocasión ante la República Democrática del Congo, partido que de ganar, sí le daría su boleto al Mundial 2026 de la FIFA.

    Cabe recalcar que Nueva Caledonia nunca ha asistido a una Copa del Mundo, por lo que este año, con 48 selecciones participantes y ya sin Australia en su Confederación, sería su gran oportunidad de hacer su debut.

    NUEVA CALEDONIA VS. JAMAICA: HORARIO Y DÓNDE VER REPECHAJE INTERCONTINENTAL

    El ganador del juego entre Nueva Caledonia y Jamaica avanzará al compromiso ante el Congo, a jugarse el martes 31 de marzo, que definirá a la selección que irá al Mundial 2026.


    26 de marzo

    Jamaica-Nueva Caledonia
    Guadalajara, Jalisco, México
    Estadio Guadalajara
    TUDN y ViX (solo México)

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