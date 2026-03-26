    Mundial 2026

    Nueva Caledonia vs. Jamaica: Horario y dónde ver Repechaje Intercontinental del Mundial 2026

    El sueño mundialista arranca en Guadalajara para estas dos selecciones.

    Por:Juan Regis
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    Video Nueva Caledonia vs. Jamaica: Horario y dónde ver juego de repechaje intercontinental Mundial 2026

    Las selecciones de Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentan por el sueño de clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que México, Estados Unidos y Canadá celebrarán este verano.

    Guadalajara, una de las tres sedes del Mundial 2026 en México, tendrá el honor de albergar el juego de Repechaje Intercontinental que otorgará un boleto para el certamen mundialista.

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    La cita es el próximo jueves 26 de marzo en punto de las 9pm, hora del centro de México, y 11pm del Este. Podrás ver el juego EN VIVO por TUDN y ViX exclusivamente si te encuentras en México.

    NUEVA CALEDONIA VS. JAMAICA: HORARIO Y DÓNDE VER REPECHAJE INTERCONTINENTAL

    El ganador del juego entre Nueva Caledonia y Jamaica avanzará al compromiso ante Irak, a jugarse el martes 31 de marzo, que definirá a la selección que irá al Mundial 2026.

    El equipo que salga victorioso de este cruce irá al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

    26 de marzo

    • Jamaica-Nueva Caledonia
    • Guadalajara, Jalisco, México
    • Estadio Guadalajara
    • TUDN y ViX (solo México)

    31 de marzo

    • República Democrática del Congo vs. Jamaica/Nueva Caledonia
    • Guadalajara, Jalisco, México
    • Estadio Guadalajara
    • TUDN y ViX (solo México)
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