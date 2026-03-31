RD Congo vs. Jamaica EN VIVO: se anula gol por fuera de juego
Sigue la cobertura en vivo del partido entre RD Congo y Jamaica en el Repechaje por un boleto al Mundial 2026.
El partido de Repechaje Intercontinental RD Congo vs. Jamaica se juega en el Estadio de Guadalajara por uno de los dos últimos boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se juega en México, Estados Unidos y Canadá.
RD Congo llega luego de ganar el Repechaje de las eliminatorias de África luego de vencer a Nigeria, que más tarde alegó ante el TAS supuesta alineación indebida, aunque no está definida esa resolución, el conjunto de la República Democrática de Congo continúa su labor hacia la Copa del Mundo de la FIFA.
Jamaica viene de vencer a Nueva Caledonia en el primer partido del Repechaje Intercontinental que se disputó el jueves pasado en el mismo escenario, el Estadio de Guadalajara, que será sede de la Copa del Mundo, la primera con 48 selecciones.
Para la RD Congo es la oportunidad de volver a una Copa del Mundo después de que lo hiciera Zaire en el Mundial de Alemania 1974; Jamaica va por su segundo Mundial tras el que disputó en Francia 1998.
RD CONGO VS. JAMAICA RUMBO AL MUNDIAL 2026
La RD Congo busca ser la selección número 14 en clasificar por África a una Copa del Mundo de la FIFA, esto sino se considera su participación como Zaire en 1974; además, sería la décima en esta edición en representación del Continente Negro.
- ¡Inicia el segundo tiempo con RD Congo volcado al frente!
- Se acaba el primer tiempo en el Estadiod e Guadalajara.
- ¡Disparo al poste! RD Congo llegó por el costado de la derecha y disparó a primer palo, se fue de nuevo el 1-0.
- Kasey Palmer saca disparo entrando al área, pero la zaga de RD Congo resolvió, ¡primera de peligro para los Reggae Boyzs, al 30'!
- Cédric Bakambu marcó en el área, pero le fue anulado por polémico fuera de juego apenas al minuto 4.
- ¡Comieza el partido en el Estadio de Guadalajara rumbo al Mundial 2026!