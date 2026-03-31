Mundial 2026 RD Congo vs. Jamaica EN VIVO: se anula gol por fuera de juego Sigue la cobertura en vivo del partido entre RD Congo y Jamaica en el Repechaje por un boleto al Mundial 2026.

Video ¿Era gol de Congo? La primera jugada polémica del repechaje favorece a Jamaica

El partido de Repechaje Intercontinental RD Congo vs. Jamaica se juega en el Estadio de Guadalajara por uno de los dos últimos boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se juega en México, Estados Unidos y Canadá.

RD Congo llega luego de ganar el Repechaje de las eliminatorias de África luego de vencer a Nigeria, que más tarde alegó ante el TAS supuesta alineación indebida, aunque no está definida esa resolución, el conjunto de la República Democrática de Congo continúa su labor hacia la Copa del Mundo de la FIFA.

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Jamaica viene de vencer a Nueva Caledonia en el primer partido del Repechaje Intercontinental que se disputó el jueves pasado en el mismo escenario, el Estadio de Guadalajara, que será sede de la Copa del Mundo, la primera con 48 selecciones.

Para la RD Congo es la oportunidad de volver a una Copa del Mundo después de que lo hiciera Zaire en el Mundial de Alemania 1974; Jamaica va por su segundo Mundial tras el que disputó en Francia 1998.

Video ¡Impresionante! La asombrosa acción de Congo que los acerca al primero

RD CONGO VS. JAMAICA RUMBO AL MUNDIAL 2026

La RD Congo busca ser la selección número 14 en clasificar por África a una Copa del Mundo de la FIFA, esto sino se considera su participación como Zaire en 1974; además, sería la décima en esta edición en representación del Continente Negro.