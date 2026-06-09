Mundial 2026 Mundial 2026: ¡Vivieron la Copa del Mundo como jugadores y ahora como técnicos! El 37.5% de los técnicos que participan en el Mundial 2026 tuvieron una experiencia previa como jugadores de la justa.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

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La Copa Mundial de la FIFA 26 está próxima a ponerse en marcha y con ello comienzan a arrojarse algunos datos interesantes, como el hecho de que 18 de los 48 técnicos mundialistas (37.5%) actuales hayan vivido previamente un Mundial como futbolistas.

De inmediato destacan los nombres del francés Didier Deschamps y el italiano Fabio Cannavaro, quienes fueron campeones del mundo como futbolistas en Francia 1998 y Alemania 2006, respectivamente, pero que en esta justa del 2026 estarán en los banquillos de Francia y Uzbekistán, de forma respectiva.

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El caso de Javier Aguirre vs. Hugo Broos

Mucho ha llamado la atención el partido que tendrán México y Sudáfrica, máxime por que se trata del enfrentamiento inaugural del Mundial del 2026; sin embargo, hay un condimiento extra que da sabor a este choque y se vive en los banquillos.

Y es que Javier Aguirre (DT de México) y el belga Hugo Broos (DT de Sudáfrica), se enfrentaron en su época de futbolistas en el Mundial de México 1986, y fue justo en el duelo inaugural de aquella justa ¡en el Estadio Azteca!

El Vasco Aguirre salió al campo con México aquel 3 de junio de 1986, mientras que Hugo Broos era el defensa central de Bélgica, en un duelo que terminó con victoria para el Tri (2-1). No obstante, el futbol es caprichoso y hoy cuatro décadas después ambos técnicos se miden en el mismo escenario, aunque uno lo hará representamdo de nueva cuenta a los mexicanos mientras que el otro lo hará desde la dirección técnica de Sudáfrica.

¿Qué otros técnicos fueron jugadores y técnicos?

Entre los 18 técnicos con pasado mundialista como jugadores resalta el caso del estratega de Coreal del Sur, Hong Myung-Bo, quien por cierto será rival de México en la segunda fecha del Mundial del 2026. Y es que el asiático estuvo en cuatro Copas del Mundo con su país como jugador (1990, 1994, 1998 y 2002).

Asimismo, está el caso del actual técnico de Turquía, el italiano Vincenzo Montella, quien en el Mundial de Corea-Japón 2002 enfrentó a México en aquel mítico empate a un gol.

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Entre los estrategas destacados de este 2026, también está el antecedente del italiano Carlo Ancelotti, quien disputó la máxima justa en 1990 y ahora estará en el banquillo de Brasil. Un caso similar es el del actual estratega de los Países Bajos, Ronald Koeman, quien también jugó el torneo de 1990 y 1994 con su país.

Entre los 18 estrategas que vivieron una Copa del Mundo como jugadores, destacan tres argentinos: Lionel Scaloni, quien es actual timonel de la Albiceleste y participó en Alemania 2006 como futbolista; Mauricio Pochettino (DT de Estados Unidos) representó al país sudamericano en 2002, mientras que Nestor Lorenzo (DT de Colombia) hizo lo propio con los ches en 1990.

Asimismo, destaca el caso del estratega de Australia, Tony Popovic, quien en el Mundial del 2006 estaba representando a su país como jugador y hoy 20 años más tarde estará en el banquillo del selectivo, incluso haciendo historia porque es un hecho inédito en en la entidad australiana.

Finalmente, hay dos estrategas actuales que acudieron a una Copa del Mundo como jugadores, pero no tuvieron minutos. Tales son los casos de: Emerse Faé, timonel de Costa de Marfil, que acudió con el país africano a Alemania 2006 y se fue en blanco. El otro caso es de Julen Lopetegui, quien hoy está con Qatar, pero que 1994 no vio acción con España.

Los 18 técnicos del Mundial del 2026 que estuvieron en una Copa del Mundo como jugadores



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