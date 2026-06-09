    Mundial 2026

    Johan Vásquez busca revancha en el Mundial 2026: "Tengo una espinita clavada"

    El defensa no quiere centrarse en un posible cambio de equipo en Europa y espera una bonita Copa del Mundo.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Johan Vásquez habla de su revancha personal en el Mundial 2026 con México

    A unos días del debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Johan Vásquez aseguró que tiene una espinita clavada de Qatar 2022 y que en esta justa mundialista buscará la revancha.

    El defensor mexicano reconoció que el Mundial pasado no estuvo en su mejor nivel y aseguró que tiene hambre de ayudar a sus compañeros para que la afición se sienta orgullosos del Tri.

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    La Copa del Mundo pasada, soy consciente que no llegué por mis propias cuentas, no llegué en un buen momento futbolístico… Más allá lo veo una revancha, una espinita clavada por lo que pasó del mundial pasado

    Tengo esa hambre de tratar de ayudar a mis compañeros, de tratar de ayudar a la afición, de que se sientan orgullosos. Creo que hemos generado estos últimos meses una buena conexión con ellos y normalmente me ha gustado cómo somos cómo personas que, no solamente con nosotros… somos muy anfitriones y creo que será una bonita copa del mundo”, indicó Johan Vásquez.

    JOHAN VÁSQUEZ PIDE RESPETO PARA SUDÁFRICA

    El defensor de la Selección Mexicana señaló que en el Mundial todos los equipos merecen respeto y destacó el poder físico con el que cuenta Sudáfrica.

    “Creo que todos los países y todos los equipos se merecen respeto. En la Copa del Mundo pasa de todo, lo hemos visto ahorita en los amistosos, en países grandes han perdido contra países, no pequeños , pero que en teoría no podrían perder. Hoy, creo que en la copa del mundo es matar o morir… Sabemos, somos conscientes del país que es, es un país muy físico, un país que no te va a dar nada por vencido y que te va a saber contra contragolpear muy bien”, agregó.

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