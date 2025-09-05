Video Descubren a la hija de Chava Cabañas festejando pase al Mundial 2026 y sucede la magia

Una fiesta fue la que se vivió en Paraguay, luego de que su selección, tras empatar con Ecuador, logró su pase al Mundial de 2026, luego de 16 largos años de no hacerlo.

La afición se volcó a las calles para la celebración, toda un algarabía se vivió en el momento entre miles de aficionados, sin embargo, entre toda esa gente, había una persona muy especial que hizo traer a los paraguayos grandes recuerdos de uno de sus más grandes ídolos.

Se trataba de una joven de 20 años, ataviada con la casaca de Paraguay con el mítico número 10 plasmado en ella y que respondía al nombre de Mía, Mía Cabañas, hija del legendario Salvador Cabañas y quien, en sus últimos años con la albirroja, portaba ese dorsal.

Tras se descubierta por su amiga y declararse feliz de alcanzar el sueño mundialist a, la hija de la leyenda declaró, de cierta forma, la admiración por su padre.

" Me hubiera gustado verlo jugar, sería muy lindo, igual estamos felices".