Video El 'Conejo' Pérez relata en vivo un recuerdo amargo para Corea del Sur

Ya son casi 30 años, pero el gol de Oscar Pérez a Corea del Sur se sigue recordando y justo previo al duelo de preparación ante los asiáticos de este nueve de septiembre, el popular 'Conejo' lo recordó en Tricolor al Día.

Aquel duelo ocurrió el 16 de febrero de 1996 en Fullerton, California. El Tri Sub 23 se preparaba para los Juegos Olímpcos de Atlanta 96 y el exjugador del Cruz Azul fue el arquero titular. Los tantos cayeron ya muy entrado el partido.

"Ya no lo deberían de sacar porque tenía peluquitín todavía ahí, mira las imágenes", bromeó al ver las imágenes quien fuera arquero con México en los Mundiales del 2002 y 2010 y añadió, "son momentos que se te quedan, extraordinarios, muy bonitos. Yo empezaba a aparecer ya en la selección con la Sub 23 y me toca aparecer en ese partido que íbamos perdiendo", explicó a Gibrán Areige, Mafer Alonso y Alex de la Rosa.

El marcador sobre el tiempo era 0-1 y Oscar pidió permiso al técnico de aquel equipo, Carlos de los Cobos, para ir a rematar en un tiro de esquina cuando el duelo casi expiraba.

"Nos fuimos al ataque todos para buscar empatar el partido y tuve la fortuna...y luego con la izquierda quien se iba a imaginar.

Me queda un rebote ahí, le intento pegar y me sale a gol. No sabes, increíble esos momentos y en la vida me imagine como portero hacer gol", aseguró el arquero.

Finalmente, el duelo finalizó empatado a un tanto. Y ese fue el primer gol de tres que marcó el 'Conejo' a lo largo de sus 25 años como profesional en activo.

México y Corea del Sur se verán las caras nuevamente, aunque ahora con las selecciones mayores, en duelo de preparación este 9 de septiembre del 2025 en el Geodis Park en Nashville.