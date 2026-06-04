    Mundial 2026

    Shakira será la gran artista de la inauguración del Mundial 2026 en México

    Junto a Burna Boy, la colombiana se presentará en el Estadio Ciudad de México en el show musical.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Madonna, Shakira y BTS en el medio tiempo de la Final del Mundial

    Shakira será la gran artista de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio, en la previa del partido de México ante Sudáfrica.

    A través de un comunicado, la FIFA informó que la cantante colombiana se une a Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla que ya estaban anunciados desde hace algunas semanas.

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    La irrupción de Shakira en la inauguración del Mundial 2026


    Shakira está programada para el show del medio tiempo de la Final del Mundial 2026 en New York, esto junto a Madonna y BTS, pero ahora también estará en la inauguración.

    La colombiana será la primera artista en presentarse en un partido de inauguración, así como de un juego de clausura de la Copa del Mundo en toda la historia, además de ser su cuarta aparición en este tipo de eventos.

    Shakira se unirá a Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla, quienes habían sido anunciados antes.

    "Shakira y Burna Boy interpretarán «Dai Dai», la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en apoyo al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA. Esta esperada actuación dará inicio a una inauguración inolvidable del torneo, reuniendo a aficionados de todo el mundo para celebrar el fútbol, la música y la cultura.

    "La ceremonia inaugural en el Estadio de la Ciudad de México dará comienzo 90 minutos antes del pitido inicial. El espectáculo contará con algunas de las voces más destacadas de la música mundial, como Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla, quienes darán vida al sonido del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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