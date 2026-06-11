Mundial 2026 FIFA Fan Fest: así celebró la afición de México los goles ante Sudáfrica El zócalo de la Ciudad de México fue una fiesta gracias al Tri.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Así se vivió el México vs Sudáfrica del Mundial 2026 desde el Zócalo

Una auténtica fiesta fue la que se vivió en el FIFA Fan Fest del zócalo de la Ciudad de México este jueves, durante el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.

Y es que miles de mexicanos abarrotaron el primer cuadro de la Ciudad de México para atestiguar el triunfo mexicano, el cual fue consumado gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

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¿Cómo festejó la afición los goles de México en el zócalo?

Los nervios se hacían presentes una vez que se dio el silbatazo inicial; sin embargo, todo cambió apenas al minuto del partido, cuando Julián Quiñones mandó a guardar el balón al fondo del arco.

Los miles de mexicanos no lo dudaron y lanzaron el grito de gol y agitaron el brazo en señal de celebración, mientras que otros aprovecharon para abrazarse entre sí.