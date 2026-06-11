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    Mundial 2026: Irán tiene su primer entrenamiento abierto en Tijuana

    Los aficionadLos iraníes llegaron al campamento de los Xolos acompañados por la Guardia Nacional.

    Por:
    Javier Carmona Torres
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    Video Mundial 2026: Irán tiene su primer entrenamiento abierto en Tijuana

    La Selección de Irán se alista para su debut mundialista. Los asiáticos tuvieron este jueves su primera práctica a puerta abierta en las instalaciones del Club Tijuana, en México.

    El entrenamiento se realizó bajo un clima templado, donde los jugadores pudieron trabajar de buena forma y en medio de un buen ambiente, pese a las problemáticas que arrastra su gobierno con Estados Unidos.

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    El selectivo iraní llegó custodiado por elementos de la Guardia Nacional, quienes también los acompañó a su hotel de concentración una vez que terminaron su práctica.

    ¿Cómo fue el entrenamiento de Irán?


    El equipo de Irán abrió las puertas a la prensa, por lo que se pudo ver que el selectivo trabajó más es el aspecto físico, ya que no hizo futbol en la cancha de entrenamiento de los Xolos.

    ¿Cuándo debuta Irán en el Mundial?


    El representativo iraní, que figura en el Grupo G del Mundial, hará su debut en la competencia el próximo lunes, cuando choque ante el representativo de Nueva Zelanda.

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