Mundial 2026 Mundial 2026: Resultados, partidos y goles del primer día de actividades El primer día de actividades del Mundial 2026 llegó a su fin luego de dos partidos que hicieron emocionar a los aficionados.





Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video Raúl Jiménez ya es el segundo máximo goleador del Tri

El primer día de partidos del Mundial 2026 concluyó este 11 de junio con dos partidos que desataron emoción entre los aficionados.

Es por eso que en esta sección te llevaremos los resultados y goles de todos los encuentros a diario hasta el 19 de julio, que es cuando se disputará la final de la Copa Mundial de la FIFA en el estadio Nueva Jersey.

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GRUPO A- MÉXICO EMPEZÓ CON EL PIE DERECHO EN SU CASA Y CON SU GENTE EN EL MUNDIAL 2026

La Selección Mexicana cosechó su primer triunfo en esta cita mundialista luego de haber vencido a Sudáfrica en el partido inaugural por 2-0, encuentro que fue celebrado en el estadio Ciudad de México, sede de tres Copas del Mundo en la historia.

El primer gol del torneo fue producto de Julián Quiñones al 9', que metió un potente disparo que se le fue por entre las piernas al arquero y capitán sudafricano Williams.

El segundo gol fue obra de Raúl Jiménez, que recibió un centro del Piojo Alvarado para mandarla a guardar al 67', siendo su primera anotación en cuatro ediciones mundialistas.

GRUPO A- REMONTADA DE COREA DEL SUR SOBRE CHEQUIA EN GUADALAJARA

Corea del Sur reaccionó y remontó en su partido ante Chequia por 2-1 celebrado en el estadio Guadalajara.

El primer gol cayó al 59' luego de que Ladislav Krecji recibió un saque de banda largo, conectó con la cabeza y movió las redes para poner el primero del encuentro.

Sin embargo, la reacción llegó minutos después con las anotaciones de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu, al minuto 67 y 80', respectivamente, para así concretar la remontada.

ASÍ QUEDA EL GRUPO A: