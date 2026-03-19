Mundial 2026 Copa del Mundo: ¿Cuándo se juega la Gran Final? La Final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Después de un recorrido que incluye fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos y semifinales, el torneo llegará a su último capítulo en territorio estadounidense.

El Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, será el escenario del Partido 104, el encuentro que definirá al nuevo monarca del fútbol mundial.

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Con capacidad para 82,500 espectadores y abierto desde 2010, este recinto ha sido designado para albergar el duelo más importante del calendario.

Fecha y sede de la Final del Mundial 2026

La Final se jugará el:

Domingo 19 de julio de 2026

Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102

El compromiso enfrentará a los vencedores de las semifinales disputadas el 14 y 15 de julio en Dallas y Atlanta.

Será el último de los 104 partidos programados en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cómo ver la Final del Mundial 2026

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA podrá seguirse en ViX, la plataforma que ofrecerá todos los encuentros del torneo.

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Un estadio acostumbrado a grandes eventos

El Estadio Nueva York/Nueva Jersey ha sido sede de encuentros de alto perfil internacional.

Fue escenario de la final de la Copa América Centenario 2016, además de albergar partidos del Mundial de Clubes FIFA 2025, incluidas semifinales y la final del torneo.

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El partido por el tercer lugar

Antes de la Final, el sábado 18 de julio de 2026 se disputará el partido por el tercer puesto en el Estadio Miami:

Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102