México 2026 Gol de Raúl Jiménez y conmueve con su emotiva dedicatoria a su padre El delantero mexicano marcó un gol en la goleada de México sobre Serbia en el último partido amistoso rumbo al Mundial 2026.

Video Se vale llorar: Golazo de Raúl Jiménez y así se lo dedica a su padre

Raúl Jiménez marcó el tercer gol de México ante Serbia en el último partido amistoso del conjunto de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, fue de rebote tras un obús de Julián Quiñones que reventó el poste del conjunto europeo.

Fue al minuto 57, con Raúl Jiménez de titular y que se dio a casi tres meses desde la muerte de su papá, Raúl Jiménez Vega y mientras el futbolista se encontraba en Inglaterra con su club, Fulham.

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En el festejo, ‘el lobo mexicano’ dio un salto y elevó los dos brazos señalando al cielo en memoria de su padre, un momento por demás emotivo de cara a una Copa del Mundo de la FIFA a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Fue el primer gol del año de Raúl Jiménez con la Selección Mexicana de cara a lo que será su cuarto Mundial desde su debut en el Mundial Brasil 2014 y tras pasar también el de Rusia 2018 y Qtara 2022.