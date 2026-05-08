Mundial 2026 FIFA revela el cuarto sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial 2026 Jessie Reyez y Elyanna fusionan sonido y cultura en Illuminate, un nuevo sencillo del álbum oficial del magno evento futbolístico.

Video FIFA revela el cuarto sencillo del álbum oficial del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer este viernes el nuevo sencillo que forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial 2026 que se llevará a cabo este verano por primera ocasión en tres países sedes; México, Estados Unidos y Canadá.

Se trata de Jessie Reyez y Elyanna, quienes se unieron para componer una canción única que fusiona R&B, pop e influencias del Medio Oriente y cuya canción ya está disponible en las plataformas oficiales de la FIFA como de los artistas.

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Así, al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se sumó Illuminate, una nueva colaboración publicada por SALXCO UAM y Def Jam Recordings. La canción está producida por Cirkut, ganador de varios premios Grammy

El anuncio se dio un día después de que la cantante colombiana Shakira revelara lo que pretende ser la canción oficial del Mundial 2026 con 47 segundos de adelanto y bajo el nombre de “Dai Dai”.

Los sencillos restantes y la banda sonora completa se darán a conocer antes del partido inaugural, que se disputará el jueves 11 de junio en Ciudad de México, así lo dio a conocer la FIFA este viernes.

Jessie Reyez, célebre por sus crudas letras y un sonido con identidad propia, cuenta con seguidores por todo el mundo gracias a sus temas valientes y personales. Le acompaña en el proyecto Elyanna, fenómeno global y todo un referente del panorama musical actual, informó la FIFA a través de un comunicado.