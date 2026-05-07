    Mundial 2026

    Shakira presenta 'Dai Dai' la canción oficial del Mundial 2026

    La cantante colombiana presentó un adelanto de la que será su segunda canción oficial de una Copa del Mundo tras 'Waka, waka' de Sudáfrica 2010.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
    add
    Síguenos en Google
    Video FIFA dice adiós a Panini tras 60 años: este será el último álbum del Mundial

    La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y en este contexto se ha revelado la canción oficial de la Copa del Mundo, la cual será interpretada por la cantante colombiana Shakira.

    Fue a través de sus redes sociales que Shakira mostró un adelanto de esta nueva canción que como cada cuatro años dará un sello característico a la competencia más importante a nivel de selecciones de la FIFA.

    PUBLICIDAD

    SHAKIRA INTERPRETA LA CANCIÓN OFICIAL DEL MUNDIAL POR SEGUNDA VEZ

    En el adelanto de apenas 47 segundos, se puede escuchar 'Dai Dai' con inconfundibles ritmos latinos, aunque la letra está en inglés. Al inicio del video Shakira muestra los balones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y el Trionda de 2026 que son las ediciones en las que fue encargada del tema oficial o tuvo un tema exitoso relacionado.

    En Alemania 2006, edición de la Copa del Mundo donde no hizo la canción oficial, tema 'Hips Don't Lie' se popularizó mucho. Su debut en Mundiales fue en Sudáfrica 2010 con la canción 'Waka Waka' junto a los sudafricanos Freshlyground.

    Mientras que en Brasil 2014 también ganó popularidad su tema "La La La (Brazil 2014)" pese a no ser el tema oficial. Ahora vuelve a la 'cancha' con 'Dai Dai' que será lanzada en su totalidad el 14 de mayo.

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    El Gallo de Oro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX