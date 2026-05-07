Mundial 2026 Shakira presenta 'Dai Dai' la canción oficial del Mundial 2026 La cantante colombiana presentó un adelanto de la que será su segunda canción oficial de una Copa del Mundo tras 'Waka, waka' de Sudáfrica 2010.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y en este contexto se ha revelado la canción oficial de la Copa del Mundo, la cual será interpretada por la cantante colombiana Shakira.

Fue a través de sus redes sociales que Shakira mostró un adelanto de esta nueva canción que como cada cuatro años dará un sello característico a la competencia más importante a nivel de selecciones de la FIFA.

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SHAKIRA INTERPRETA LA CANCIÓN OFICIAL DEL MUNDIAL POR SEGUNDA VEZ

En el adelanto de apenas 47 segundos, se puede escuchar 'Dai Dai' con inconfundibles ritmos latinos, aunque la letra está en inglés. Al inicio del video Shakira muestra los balones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y el Trionda de 2026 que son las ediciones en las que fue encargada del tema oficial o tuvo un tema exitoso relacionado.

En Alemania 2006, edición de la Copa del Mundo donde no hizo la canción oficial, tema 'Hips Don't Lie' se popularizó mucho. Su debut en Mundiales fue en Sudáfrica 2010 con la canción 'Waka Waka' junto a los sudafricanos Freshlyground.