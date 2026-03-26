Mundial 2026 Mundial 2026: Gianni Infantino visitará a presidenta Claudia Sheinbaum El mandatario de la FIFA estará en México de cara a la reinauguración del Estadio Banorte este sábado.

Video Mundial 2026: Presidenta de México recibirá a Gianni Infantino en Palacio Nacional

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estará en México por motivo de los partidos del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 y aprovechará para visitar a Claudia Sheinbaum, presidenta del país.

La mandataria mexicana apuntó este jueves en su conferencia matutina diaria, 'La Mañanera', sobre la reunión que sostendrá el próximo lunes para ultimar detalles de cara al inicio a la Copa del Mundo 2026.

PUBLICIDAD

"El lunes recibimos al presidente de la FIFA, a Infantino. Va a venir a Palacio Nacional a ver algunos detalles de organización; vamos a recibirlo y platicar sobre el Mundial", comentó la president de México.

GIANNI INFANTINO ASISTIRÁ AL MÉXICO VS. PORTUGAL



De cara a la reinauguración del Estadio Banorte con el partido de México vs. Portugal, el presidente Gianni Infantino será un de los invitados de lujo en el Coloso de Santa Úrsula.

Antes de reunirse con Sheinbaum el próximo 30 de marzo, se tiene previsto que Infantino esté presente en los partidos de Repechaje que más tarde se jugarán en el país.

MOTIVOS DE LA REUNIÓN DE INFANTINO CON SHEINBAUM



Sin revelarse en sí la agenda que sostendrán Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino, se espera que el diálogo aborde cuestiones logísticas, de infraestructura, seguridad y coordinación entre autoridades mexicanas y representantes de la FIFA.

Esta visita también puede servir para poner fin a los rumores que circularon hace unas semanas sobre quitarle a México la sede del Mundial 2026 por sucesos internos