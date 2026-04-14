    Mundial 2026

    Belinda se une al Mundial 2026 con una canción junto a Los Ángeles Azules

    La cantante volverá a tener una colaboración musical con la agrupación en el álbum oficial de la FIFA.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Mundial 2026: FIFA lanzará álbum musical de varias canciones para la Copa del Mundo

    Belinda se unirá a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una colaboración musical en conjunto con la agrupación de Los Ángeles Azules, reveló este martes 14 de abril el organismo.

    A través de las redes sociales se anunció que este viernes 17 de abril se estrenará la segunda canción del álbum de cara al Mundial 2026 con artistas de todos el mundo.

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    La canción de Belinda para el Mundial 2026


    Belinda con Los Ángeles Azules pondrán sabor a la Copa Mundial 2026 con una cumbia que deja entrever buenos arreglos musicales y una gran letra interpretada por la cantante.

    Con apenas unos segundos de 'probadita' en las redes sociales de la Copa de Mundo, esta canción con nombre 'Por Ella', se une a 'Lighter' interpretada por Carin León y Jolly Roll que se estrenó el pasado 17 de marzo.

    En las plataformas sociales de ambos artistas, se reveló que la melodía llegará a los servicios de streaming y música digital en punto de las 18:00 horas tiempo del Centro de México, 20:00 horas en el ET de los Estados Unidos.

    De igual forma, la FIFA habilitó la opción de "pre-save" para que los seguidores puedan sumar el tema a sus bibliotecas musicales en cuanto esté disponible.

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