Costa Rica Miguel Herrera es defendido por fracaso en Costa Rica rumbo al Mundial 2026 A tres meses de no conseguir el boleto al Mundial 2026, este jugador pidió repartir responsabilidades.

Video Ojo a esto: En Costa Rica defienden a 'Piojo' Herrera de no lograr ir al Mundial 2026

Miguel Herrera fue despedido de la selección de Costa Rica por no clasificar al Mundial 2026 y meses después recibió una defensa inesperada de un exjugador suyo.

PUBLICIDAD

LA DEFENSA A MIGUEL HERRERA EN COSTA RICA



A través del programa Seguimos de Youtube, el defensa Francisco Calvo, quien tuviera una aventura en la Liga MX con FC Juárez, habló acerca del Piojo.

"Entiendo que el profe Miguel no sea querido en Costa Rica en este momento porque no clasificó, no logró su objetivo y para eso se le llevó, pero también quiero que nosotros los futbolistas seamos los responsables.

"El futbolista toma los decisiones dentro de la cancha muchas veces, el ténico no puede pasarse de una línea, el técnico prepara los partidos, toma decisiones, a veces acierta, a veces se equivoca, pero no es solo Miguel, todos los técnicos del mundo pueden cometer aciertos y errores".

Calvo defendió al forma de trabajar del 'Piojo' Herrera, pero sin quitarle la responsabilidad, dejó en claro que todos los que formaron parte del proyecto, consumaron el fracaso.

"Su forma de trabajar, lo he dicho mil veces, a mí me parece una buena forma, Miguel es un tipo muy apasionado, prepara el partido, te da las herramientas, muy dedicado en la táctica fija, lastimosamente creo como grupo debemos aceptar que no tuvimos una buena eliminatoria, no tomamos las mejores decisiones.

"No le estoy quitando reponsabilidad porque él sea el entrenador, ambas partes tenemos responsabilidad, pero también los futbolistas tenemos que hacernos responsables de lo que pasó, es de parte de los dos que no pudimos pasar la eliminatoria y ahora no podemos lamentarnos más".