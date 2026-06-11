Mundial 2026 Raúl Jiménez supera a Jared Borgetti y asciende en la tabla histórica del Tri El atacante del Wolverhampton volvió a aparecer en un momento importante para México.

Por: Jahir Diaz Síguenos en Google

Video Raúl Jiménez ya es el segundo máximo goleador del Tri

"El Lobo" continúa agrandando su legado con la Selección Mexicana. El delantero dejó huella en la victoria del Tri sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 y alcanzó un nuevo hito en su carrera al superar a Jared Borgetti entre los máximos goleadores históricos del combinado nacional.

El atacante mexicano alcanzó 47 anotaciones con la camiseta del Tri, dejando atrás las 46 que registró Borgetti y colocándose en solitario como el segundo máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana. Ahora, el siguiente objetivo para Jiménez será Javier "Chicharito" Hernández, quien lidera la clasificación con 52 goles.

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La anotación también representó un momento especial para el futbolista, quien disputó su cuarta Copa del Mundo y finalmente pudo estrenarse como goleador en la máxima justa del fútbol internacional.

¿Cómo fue el gol histórico de Raúl Jiménez ante Sudáfrica?

Raúl Jiménez selló la victoria de México al minuto 67 del encuentro. El delantero apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que dejó sin posibilidades al guardameta Ronwen Williams y significó el 2-0 definitivo para el Tri. El atacante se repuso después de haber fallado un tiro libre minutos antes y terminó siendo uno de los protagonistas en el Estadio Ciudad de México.

La anotación tuvo un significado especial para el atacante mexicano, ya que representó su primer gol en una Copa del Mundo tras haber participado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, el gol le permitió consolidarse como uno de los delanteros más goleadores en la historia del Tricolor.

Los máximos goleadores en la historia de México

Con su anotación ante Sudáfrica, la lista de goleadores de la Selección Mexicana quedó de la siguiente manera:

1- Javier "Chicharito" Hernández – 52 goles

2- Raúl Jiménez – 47 goles

3- Jared Borgetti – 46 goles

4- Cuauhtémoc Blanco – 38 goles

5- Luis Hernández – 35 goles