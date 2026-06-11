Mundial 2026 Mundial 2026: Alineación OFICIAL México vs Sudáfrica La FIFA dio a conocer las alineaciones del partido inaugural del Mundial 2026.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Alineaciones México vs. Sudáfrica del partido de inauguración del Mundial 2026

Las dudas se dispiraon. La FIFA dio a conocer las alineacionea oficiales para el partido entre México y Sudáfrica, por lo que hoy conocemos cómo se plantará el Tri para su debut en el Mundial del 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Destaca que el Tala Rangel será el portero titular ante los sudafricanos; asimismo, Edson Álavrez tendrá que esperar una oportunidad en el banquillo y su lugar será ocupado por Erick Lira.

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Por su parte, César Montes será en el encargado de portar el gafete de capitán este jueves en la cancha de la Ciudad de México.

¿Cuál es la alineación de México vs Sudáfrica?



El portero es Raúl Rangel; mientras que la zaga está compuesta por César Montes, Johan Vásquez, mientras que por las laterales estarán: Jesús Gallardo e Israel Reyes; mientras que en el centro del campo figurará Erick Lira, acompañado por Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez.

El tridente a la ofensiva estará conformado de la siguiente manera: Raúl Jiménez en el eje de ataque, mientras que por la bandas harán lo propio Julián Quiñones y el Piojo Alvarado.

¿Cuál es la alineación de Sudáfrica?



En el arco de los africanos estará: Ronwen Williams; su línea defensiva de cinco elementos se conforma de la siguiente manera: Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon.