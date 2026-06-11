México 2026 Gol de Raúl Jiménez y festejo emotivo en el México vs. Sudáfrica del Mundial 2026 El ‘Lobo Mexicano’ hizo el segundo gol de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026 frente a Sudáfrica.

Video Gol de Raúl Jiménez en el 2-0 de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026

Raúl Jiménez fue titular en el México vs. Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026, en lo que fue su cuarta Copa del Mundo y marcó su primer gol en este magno torneo futbolístico.

Fue al minuto 67 que un centro por derecha de Roberto ‘Piojo’ Alvarado a segundo poste llegó para ‘el Lobo Mexicano’, que se alzó en lo alto y dio tremendo frentazo para mandar guardar la pelota a las redes.

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Fue el 2-0 de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026 celebrado en el Estadio Ciudad de México, luego de que en el primer tiempo marcara al 9’ Julián Quiñones.

En el festejo del gol, Raúl Jiménez clavó la mirada al cielo, cerró los ojos y dedicó una oración para su padre, que meses atrás murió y que es recordado en cada momento por el delantero mexicano.

Fueron nueve minutos después que Raúl Jiménez salió de cambio ovacionado, como si se hubiera tratado de un homenaje de Javier Aguirre para el delantero, su lugar lo tomó Armando ‘Horiga’ González.