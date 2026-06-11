Mundial 2026 México vs. Sudáfrica: los récords que se rompieron en el partido inaugural Apenas es el primero de los 104 partidos del Mundial 2026 y ya se rompieron o se reflejaron varios datos o estadísticas.

Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video Gilberto Mora y el dato que lo pondría a un escalón de Pelé en el Mundial 2026

México derrotó a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Apenas es el primero de los 104 partidos de este certamen y ya se rompieron distintos récords o se marcaron nuevos precedentes.

La Selección Mexicana ha participado en 18 Copas del Mundo de 23 que se han celebrado desde Uruguay 1930, que a lo largo de ese tiempo ha dejado un total de datos y estadísticas que el día de hoy se reflejan en este primer partido.

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RÉCORDS ROTOS DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026 ENTRE MÉXICO Y SUDÁFRICA

Con 17 años, 7 meses y 28 días, Gilberto Mora se colocó en el top 6 de jugadores más jóvenes en participar en un Mundial; Pelé ostenta el quinto puesto, con 17 años, 7 meses y 23 días.

‘Morita’ se convirtió en el futbolista más joven en participar en un partido inaugural del Mundial. Este honor lo tuvo durante casi un siglo Manuel “Chaquetas” Rosas, que en Uruguay 1930 tenía 18 años, 2 meses y 26 días.

Según el dato Salazar de TUDN, Julián Quiñones marcó el gol 1,000 en la historia de la Selección Mexicana.

Quiñones es el segundo jugador naturalizado en anotar por ‘el Tri’ en Copas del Mundo; Sinha hizo lo propio en Alemania 2006.

Quiñones hizo el tercer gol más rápido para la Selección Mexicana en Copas del Mundo; en primer lugar quedó Luis Flores en 1986, quien ante Paraguay hizo gol a los 3’; el segundo puesto es para Rafael Márquez, que en 2006 anotó ante Argentina al 6’.

Con la tarjeta roja mostrada al sudafricano Zwane al 84’, el árbitro brasileño Wilton Sampaio se convirtió en el primero en la historia de los Mundiales en consultar el VAR y anunciar su decisión por altavoz, una tecnología que se instauró en febrero de 2023.

Con este resultado, México rompió la mala racha de siete partidos inaugurales de Mundiales sin conocer la victoria.

México vs. Sudáfrica se convirtió en la inauguración con más tarjetas rojas mostradas en la historia de los Mundiales, con tres.

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México tiene ocho Mundiales consecutivos sin perder en su primer partido. No pierden desde Francia 1998.

México ganó sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el 11 de junio; esa misma fecha, pero en 1958, México obtuvo su primer punto en la historia de los Mundiales.