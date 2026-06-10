    Gilberto Mora

    Gilberto Mora y el dato que lo pondría a un escalón de Pelé en el Mundial 2026

    ‘Morita’ haría historia si juega contra los ‘Bafana Bafana’ y lo colocaría a la altura de Pelé.

    Por:
    Ricardo Escartín Mondragón
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    Video Gilberto Mora y el dato que lo pondría a un escalón de Pelé en el Mundial 2026

    Gilberto Mora estará presente en el juego de México ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México, en lo que significa la inauguración del Mundial 2026.

    En dado caso de que ‘ Morita’ tenga minutos, ya sea como titular o entrando de suplente, estaría haciendo historia al conseguir un récord que lo acercaría a Pelé, quien levantó su tercera Jules Rimet en el entonces estadio Azteca en México 1970.

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    GILBERTO MORA SE CONVERTIRÍA EN UNO DE LOS JUGADORES MÁS JÓVENES EN DISPUTAR UN PARTIDO EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES

    Si el elemento de los Xolos de Tijuana ve minutos de juego ante los ‘ Bafana Bafana’, se colocaría en el top 6 de jugadores más jóvenes en participar en un Mundial; lo haría con 17 años, 7 meses y 28 días.

    El top 5 lo retiene Edson Arantes do Nascimento, que con 17 años, 7 meses y 23 días debutó ante la Unión Soviética en Suecia 1958.

    Es decir, Mora está a un escalón de Pelé en esta estadística, algo que une a la joven promesa mexicana con O’Rei.

    LISTA DE JUGADORES MÁS JÓVENES EN MUNDIALES

    • 1.Norman Whiteside / Irlanda del Norte / España 1982 / 17 años 01 mes 10 días (vs. Yugoslavia)
    • 2.Samuel Eto'o / Camerún / Francia 1998 / 17 años 03 meses 07 días (vs. Italia)
    • 3.Femi Opabunmi / Nigeria / Corea-Japón 2002 / 17 años 03 meses 09 días (vs. Inglaterra)
    • 4.Salomon Olembé / Camerún / Francia 1998 / 17 años 06 meses 03 días (vs. Austria)
    • 5.Pelé / Brasil / Suecia 1958 / 17 años 07 meses 23 días (vs. URRSS)
    • 6.Bartholomew Ogbeche / Nigeria / Corea-Japón 2002 / 17 años 08 meses 02 días (vs. Argentina)
    • 7.Rigobert Song / Camerún / Estados Unidos 1994 / 17 años 11 meses 19 días (vs. Suecia)
    • 8.Youssoufa Moukoko / Alemania / Catar 2022 / 18 años 03 días (vs. Japón)
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