Gilberto Mora Gilberto Mora y el dato que lo pondría a un escalón de Pelé en el Mundial 2026 ‘Morita’ haría historia si juega contra los ‘Bafana Bafana’ y lo colocaría a la altura de Pelé.



Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video Gilberto Mora y el dato que lo pondría a un escalón de Pelé en el Mundial 2026

Gilberto Mora estará presente en el juego de México ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México, en lo que significa la inauguración del Mundial 2026.

En dado caso de que ‘ Morita’ tenga minutos, ya sea como titular o entrando de suplente, estaría haciendo historia al conseguir un récord que lo acercaría a Pelé, quien levantó su tercera Jules Rimet en el entonces estadio Azteca en México 1970.

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Si el elemento de los Xolos de Tijuana ve minutos de juego ante los ‘ Bafana Bafana’, se colocaría en el top 6 de jugadores más jóvenes en participar en un Mundial; lo haría con 17 años, 7 meses y 28 días.

El top 5 lo retiene Edson Arantes do Nascimento, que con 17 años, 7 meses y 23 días debutó ante la Unión Soviética en Suecia 1958.

Es decir, Mora está a un escalón de Pelé en esta estadística, algo que une a la joven promesa mexicana con O’Rei.

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