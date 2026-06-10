Sudáfrica 2026 Estadio Ciudad de México impacta a Selección Sudafricana, a un día del Mundial El técnico Hugo Broos y cuerpo técnico aprovechan la visita al inmueble mundialista, para tomarse fotografías y la reacción es memorable.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video El ritual de Sudáfrica al reconocer la cancha del Estadio Ciudad de México

México ante Sudáfrica ponen en marcha la actividad de la Copa del Mundo 2026 y la Selección africana tuvo reconocimiento de cancha, por lo que se apreciaron imágenes imborrables para los integrantes del equipo.

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El cuerpo técnico de Sudáfrica tampoco escapó a las reacciones virales, mostrando hasta cierto punto incredulidad, por lo impactante del estadio Ciudad de México visto por vez primera.

El momento tenía que ser grabado para siempre, por lo que aprovecharon para tomarse fotografías, instantes que llevarán para toda la vida.

FIFA permitió el reconocimiento de la cancha a la Selección de Sudáfrica, pero no entrenamiento, para evitar que la cancha sufra algún daño.

México ante Sudáfrica arrancan la Copa del Mundo este jueves a las 13:00 horas en el Centro de la Ciudad de México. El compromiso se transmite por Las Estrellas, Canal 5, TUDN y Vix.