Estadio Ciudad de México impacta a Selección Sudafricana, a un día del Mundial
El técnico Hugo Broos y cuerpo técnico aprovechan la visita al inmueble mundialista, para tomarse fotografías y la reacción es memorable.
México ante Sudáfrica ponen en marcha la actividad de la Copa del Mundo 2026 y la Selección africana tuvo reconocimiento de cancha, por lo que se apreciaron imágenes imborrables para los integrantes del equipo.
El técnico Hugo Broos se mostró sorprendido por lo enorme del inmueble y las adecuaciones que se le hicieron para el Mundial.
El cuerpo técnico de Sudáfrica tampoco escapó a las reacciones virales, mostrando hasta cierto punto incredulidad, por lo impactante del estadio Ciudad de México visto por vez primera.
El momento tenía que ser grabado para siempre, por lo que aprovecharon para tomarse fotografías, instantes que llevarán para toda la vida.
FIFA permitió el reconocimiento de la cancha a la Selección de Sudáfrica, pero no entrenamiento, para evitar que la cancha sufra algún daño.
México no quiso ir a la cancha del estadio de la Ciudad de México y solo acudió el técnico Javier Aguirre, para una última conferencia de prensa.
México ante Sudáfrica arrancan la Copa del Mundo este jueves a las 13:00 horas en el Centro de la Ciudad de México. El compromiso se transmite por Las Estrellas, Canal 5, TUDN y Vix.