Mundial 2026 Sudáfrica alista sus armas en Pachuca para enfrentar a México Los ‘Bafana Bafana’ ya tienen listo su itinerario para los próximos días antes de su debut mundialista

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video Enemigo íntimo | Sudáfrica afina detalles para la inauguración del Mundial

La Selección de Sudáfrica continúa con su preparación en la ciudad de Pachuca para el partido contra la Selección Mexicana, el cual marcará esta misma semana el inicio de la Copa del Mundial de la FIFA 26.

Este martes por la tarde, el conjunto dirigido por el belga Hugo Broos sostuvo su penúltimo entrenamiento en las instalaciones del club hidalguense, donde afinaron detalles tácticos para enfrentar a uno de los anfitriones del certamen.

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Sudáfrica estrena césped en Pachuca

La práctica de los ‘Bafana Bafana’ tuvo como peculiaridad el que los futbolistas pudieron estrenar una de las canchas de la Universidad del Futbol en la Bella Airosa, donde se hospedan durante la justa mundialista.

El área en cuestión fue hecha especialmente por los Tuzos para los sudafricanos con el objetivo de tener la mejor adaptación posible en su campamento base, pues este pasto es muy similar al del Estadio Ciudad de México, donde realizarán su debut en el Mundial 2026.

¿Cuándo llega Sudáfrica a la Ciudad de México?

El itinerario para el primer rival de México en el Mundial 2026 es tener un nuevo entrenamiento este martes por la mañana y viajar a la capital del país este mismo día por la noche. El miércoles Sudáfrica realizará el reconocimiento de la cancha del Estadio Ciudad de México y atenderá a los medios de comunicación.