Mundial 2026 Aguirre no se confía ante Sudáfrica: "Uno cuando es favorito no puedes volverte loco" El técnico de la Selección Mexicana destacó que deben canalizar la ventaja de la localía y aseguró que están preparados física y mentalmente para el juego inaugural.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

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El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, destacó el aspecto de la localía en este Mundial; sin embargo, es consciente de que no deberán confiarse por ello ante Sudáfrica en el partido inaugural.

"Creo que ellos saben jugar ese rol y también te diría que hace muchos años ya cambió esa mentalidad, uno cuando es favorito no puedes volverte loco, a todos nos gustaría ganar con un marcador abultado en el primer tiempo o cerrar el partido al minuto 20, pero esto es de 90 minutos", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

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El Vasco Aguirre, quien ya sabe su once inicial, agregó que es importante ganar, pero también cómo se hace por lo que se dijo que están preparados mental y físicamente para el importante compromiso en un escenario tan grande.

"Debemos saber canalizar esa ventaja, ese equilibrio del que hablo es muy importante ganar, pero también el cómo se hace, estamos para ambas cosas física y mentalmente preparadísimos para cualquier escenario mañana, siendo favoritos o no siendo, este México tiene muy claras sus ideas y objetivos y nada nos va a modificar.

"NO HAY RIVAL PEQUEÑO": AGUIRRE

Por otra parte, el entrenador mexicano agregó que Sudáfrica no es un rival pequeño y consideró que hay elementos para pensar en que pueden hacer un buen papel en la inauguración.