Mundial 2026 DT de Sudáfrica afirma que en Pachuca les ayudaron con la altura de CDMX El entrenador de los Bafana Bafana quedó encantado con las atenciones recibidas en la Bella Airosa

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video El ritual de Sudáfrica al reconocer la cancha del Estadio Ciudad de México

Hugo Broos, director técnico de la Selección de Sudáfrica, atendió este miércoles a los medios de comunicación presentes en el Estadio Ciudad de México en el día previo al partido inaugural del Mundial 2026 contra la Selección Mexicana.

La Selección de Sudáfrica tiene como sede de su campamento base las instalaciones de la Universidad del Futbol de los Tuzos del Pachuca, y a diferencia de otros equipos mundialistas que han tenido problemas en México como Japón, los Bafana Bafana están muy satisfechos.

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¿Qué dijo el DT de Sudáfrica sobre las instalaciones de Pachuca?

El estratega belga aseguró que algo que distinguió a los hidalguenses como sede de su selección fue la hospitalidad con la que han sido tratados, así como la ayuda para poder adaptarse al entorno que vivirán contra México en la capital y sus dos mil 240 metros de altura.

" Pachuca nos recibió de gran forma, con recomendaciones de gente muy amable y que fueron de gran ayuda. Nos ayudaron con la aclimatación y la altura para no tener muchos problemas para el juego de mañana y gracias a eso llegamos hoy motivados e ilusionados”.

Pachuca, la sede perfecta para Sudáfrica en el Mundial 2026

Antes de su viaje a la Copa del Mundo, Hugo Broos estuvo de forma presencial en Pachuca para conocer las instalaciones del club de la Bella Airosa, donde pudo corroborar que tenía todo lo que iba a requerir para la preparación de sus dirigidos durante la concentración.